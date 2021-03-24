效力阿士東維拉的前鋒奧尼屈堅斯，今季首戰英超表現不錯，至今為維拉28場聯賽上陣攻入10球，當中包括7:2大破利物浦一戰大演帽子戲法，引來英格蘭領隊修夫基在眾多英軍前鋒之中，首次選擇了這25歲前鋒出戰今期國際賽。奧尼屈堅斯坦言不敢想得太遠，並直指為英軍上陣是兒時的夢想，希望能在這個月內完成。

最初享受到參加國際賽滋味的屈堅斯表示：「在這裡感覺很好，我很興奮能夠在這裡，回想過去是一段旅程，雖然有困難時刻但亦有美好的時間。雖然有點震驚，但我亦很享受入選，首次代表國家隊上陣是我的夢想。」

雖然英格蘭本月是出戰2022年世盃外，但同時亦是為今夏的歐國盃決賽周備戰，對於整支球隊都在爭奪參加今夏歐國盃的位置，屈堅斯坦言：「我沒有嘗試想得太遠，我只是專注於每一節訓練課，嘗試享受本周，努力工作並給予一個好印象，即管看看事情會有甚麼發展。」

除了奧尼屈堅斯之外，效力西布朗的門將森莊士東，同樣是首次入選英格蘭大軍，亦有望在本月取得首頂喼帽。不過二人的位置都存在競爭，其中奧尼屈堅斯將要與哈利卡尼、拉舒福特及卡維特利雲之中，爭取上陣機會；至於森莊士東則受惠於英格蘭一號門將比克福特受傷才首次入選，料今期英軍大門將由尼克普比或甸恩軒達臣負責把關。

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