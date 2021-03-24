周二NBA續缺勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）的湖人殘陣出擊作客鬥塘鵝，第二節因開始被對手拉開雙位數分差，第三節更遭塘鵝狂轟43分拉開至領先30分之多。最終在倒戈的恩格林（Brandon Ingram）狂轟36分之下，塘鵝以128:111擊敗湖人，令「紫金軍團」吞下三連敗。

今仗湖人繼續缺少養傷的占士及AD，進攻依靠古斯馬（Kyle Kuzma）及舒路達（Dennis Schroder），首節依然和塘鵝咬得相當緊，僅落後三分。不過第二節湖人進攻死火，單節僅得17分下開始被主隊拉開。第三節情況仍未有改善，而且被塘鵝予取予攜，尚餘1分33秒時塘鵝後衞阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）射入三分後正式拉開30分距離，亦令第四節變成垃圾時間。

塘鵝全隊6人得分上雙，倒戈的恩格林發威轟入36分為今季得分新高，另外「胖虎」錫安威廉臣（Zion Williamson）亦交出27分及9籃板的亮眼數據。至於湖人一如早前比賽缺少占士及AD之下，無論進攻及防守表現都低一個檔次，今仗雖然同樣有6人得分，但最高的夏利爾（Montrezl Harrell）亦只得18分，令球隊慘吞三連敗，下場更要惡鬥東岸一哥76人，以球隊現時狀況恐難逃四連敗厄運。

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