今期國際賽檔期，正值上演部份2022年世界盃外圍賽賽事，國際足協（FIFA）周三在官網發文，列舉10大值得出戰世界盃的球星，當中包括荷蘭中堅華基爾雲迪積克（VVD）、威爾斯球星加利夫巴利之外，不少足球弱國的當家球星如加蓬射手奧巴美揚、阿美尼亞中場米希達利恩與中國外流前鋒武磊，同樣入選這個名單之中，引來內媒興奮報道。

FIFA在文章中指出，不但列舉出這10名球員的成就，還列舉出他們無緣世界盃的經歷，如效力利物浦的中堅VVD，未有被雲高爾選入參加2014年巴西世盃的荷蘭大軍名單，4年後荷蘭卻在外圍賽成績不及法國及瑞典出局，不過作為2019年FIFA最佳男子球員，FIFA認為VVD職業生涯理應要參戰世界盃才對。

至於中國「武球王」武磊，FIFA指出武磊年僅14歲就在中國職業聯賽上陣，最中國最年輕上陣的職業足球員，2018年武磊更打破外援的壟斷，事隔11年首名亞洲球員當選中超最佳球員，同時是上海上港隊史次席射手，加盟愛斯賓奴後更曾在加泰打吡中攻破巴塞隆拿大門。

不過文章直言，中國足球隊自02年參加日韓世盃後，一直在外圍賽中苦苦掙扎，現在2022年世盃亞洲區A組4戰得7分，只排在第二位，落後榜首5戰全勝的敘利亞8分之多。

然而武磊能夠與VVD、巴利、奧巴美揚等球星齊名，一同入選值得出戰世界盃的十大球星，不少內地傳媒隨即紛紛報道。不過今個國際賽期中國隊未有安排比賽，至於武磊近期在已經降落西乙的愛斯賓奴表現不佳，甚至已經失去正選。

十大值得參加世界盃球員名單

球員 國籍 年齡 國家隊上陣/入球

奧巴美揚 加蓬 31歲 65場/26球

加里夫巴利 威爾斯 31歲 87場/33球

赫捷臣 加拿大 38歲 84場/7球

武磊 中國 29歲 67場/18球

米希達利恩 阿美尼亞 32歲 88場/30球

奧比歷 斯洛文尼亞 28歲 33場/0球

彭迪夫 北馬其頓 37歲 114場/36球

華基爾雲迪積克 荷蘭 29歲 38場/4球

韋費特沙夏 科特迪瓦 28歲 18場/5球

杜雲沙柏達 哥倫比亞 29歲 18場/4球

資料來源：FIFA官網

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