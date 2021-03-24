現年已經40歲的美國女子網球手「大威」威廉斯，近年在網壇的成績不及妹妹「細威」莎蓮娜，世界排名更已滑落至76位，這名曾經贏過6個大滿貫冠軍的「前一姐」，周二在美國邁阿密網賽，面對世界排名第89位的哈薩克球手迪雅絲，「大威」意外直落兩盤2:6、6:7爆冷不敵對手，首圈止步。

威廉斯職業生涯曾贏過3次邁阿密網賽女單冠軍，目前仍以67勝17負成為是這項賽事勝仗第二多的球手，僅次「細威」的76勝9負。不過「大威」首盤已有多達16次失誤，次盤威廉斯雖曾一度領先4:1，但最終仍被對手迪雅絲後來追上反勝，最終威廉斯直落兩盤爆冷首圈出局。

賽後迪雅絲表示：「今天的勝利我非常高興，這是非常困難的。威廉斯，我自少就已經觀看她比賽，她是一位傳奇，所以對我來說，今天是一場特別的勝利。」

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