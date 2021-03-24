前英超球星碧咸作為班主的美職聯球隊國際邁亞密，繼續利用碧咸的人脈在英國簽下球員，繼前史篤城中堅梳爾哥斯加盟該隊，以及找來前曼聯名將菲臘尼維利執教後，周二再宣佈成功與前阿仙奴後衞、現時效力今季英超「升班馬」西布朗的基蘭基比斯簽約，這名31歲後衞將會於今夏免費加盟。

基比斯自己亦在社交網站發帖證實相關消息：「今個夏天，我很高興能在國際邁亞密展開我職業生涯的下一章，我很期待在南佛羅里達擁抱新文化及新挑戰，我準備好在新球會爭取表現。」

現年31歲的基比斯是阿仙奴青訓系統出身，曾為兵工廠贏過兩次英足盃冠軍，17年夏天起轉投西布朗，今季為球隊只在英超上陣過10場，目前西布朗亦排在英超尾二深陷降班威脅，加上球隊幾乎有一半球員在今夏合約到期，或者是租借過來的，相信西布朗今夏若不幸降班，陣容勢將大變。

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