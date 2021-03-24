曾經的新星、現年31歲的威爾斯中場祖阿倫，相隔一年多後終獲國家隊重召。祖阿倫去年足踝肌腱撕裂，原本以為無緣出戰歐國盃決賽周，沒料到疫情令他重獲機會。未來一周為威爾斯爭取進軍明年世盃，祖阿倫將在外圍賽首戰遇上昔日恩師、比利時國家隊主帥馬天尼斯。

祖阿倫2007年在當時英甲的史雲斯出道，06/07球季首次為1隊披甲，提拔他的正是今場對手、現任比利時主帥馬天尼斯，2人合作2季，史雲斯由英甲升班，到2009年馬天尼斯離隊，祖阿倫則在2011年帶領球隊歷史性升班英超。

祖阿倫有望與馬天尼斯重逢，他在賽前說： 「他對我的影響非常深遠，因為他讓我獲得在一隊披甲的機會，其戰術風格也是非常出色，令我獲益良多。」祖阿倫離開史雲斯後歷盡高低，獲利物浦垂青加盟豪門卻表現一般，2016年轉投史篤城卻在2季後陪同球隊降班。他在去年3月足踝重創，到年尾才復出，因疫情影響令他重獲出戰歐國盃 決賽周的機會，他說：「己隊希望能重溫2016年歐國盃決賽周打入4強的美夢，亦期望可助球隊打入明年世盃決賽周。」

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