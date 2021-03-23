澳職

周三澳職頭場上演下游大戰，由尾三威靈頓鳳凰迎戰包尾的墨爾本勝利。鳳凰今季主場僅一勝，但近仗在上半場都表現主動，勝利今季演出走樣兼未能「夫添」，今役不妨博鳳凰「半勝」，兼補[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期三1；今日4:05pm開賽）

鳳凰目前以12戰得12分排尾3，但幸好入球能力不俗，今季12場只得2場沒有入球，加上今季以王牌身份加盟的以色列前鋒希密特亦漸融入球隊，近兩仗均有「士哥」，配合大衛波爾及達域拿等主力，今役不難取得入球。畢竟，鳳凰近季迎戰勝利入球偏多，近六次聯賽迎勝利，有5次的總入球都在3球或以上（見附表1），今役開「大」機會甚濃。另外，鳳凰近6次聯賽迎勝利有3次都開「半勝」，加上球隊近三場主場聯賽亦開「半勝」，今役可以再追。

勝利今季演出令人失望，目前以11戰得7分包尾，在周三訪鳳凰時，勝利不單有前鋒基斯泰迪因傷缺陣，隊長布洛斯咸亦被罰停賽，極可能於上半場已落後。

至於尾場珀斯光輝迎FC悉尼一戰則可以吼[11.5球]的角球「細」。衞冕的悉尼經過小低潮後近仗漸有起色，近兩場全勝，不過，與球隊全盛時比較，演出尚有一段距離。至於排第9位的光輝近4場只得1和3負，今有主場之利亦難言穩勝。既然兩隊各有問題，不如信數據取角球「細」，皆因光輝近6場聯賽角球數都在11球或以下（見附表2），而悉尼近7場亦只有1場角球數多過11球。（球賽編號：星期三2；今日6:20pm開賽）

文：數人

熱選

星期三1 威靈頓鳳凰大[2.5]（1.54）x

星期三2 珀斯光輝角球細[11.5]（1.5） 2x1

冷推

星期三1 威靈頓鳳凰[半勝]（2.1）

鳳凰近6次聯賽迎勝利總入球偏多

日期 戰果(半場) 入球大細(中位數為2.5球)

15/03/20 勝墨爾本勝利3:0(2:0) 大

15/02/19 和墨爾本勝利1:1(0:0) 細

10/01/18 勝墨爾本勝利2:1(0:1) 大

03/12/17 負墨爾本勝利2:3(2:0) 大

17/01/17 勝墨爾本勝利3:0(1:0) 大

02/04/16 負墨爾本勝利1:4(0:2) 大

光輝近6場聯賽角球偏少

日期 戰果(半場) 角球

19/03/21 客負西悉尼流浪者0:3(0:1) 11個

14/03/21 客和中岸水手2:2(1:1) 7個

07/03/21 客負威靈頓鳳凰0:3(0:2) 9個

02/03/21 主負中岸水手1:2(0:2) 11個

26/02/21 主勝布里斯班獅吼3:1(1:1) 8個

05/02/21 客勝阿德萊德聯2:1(0:1) 6個

U21歐國盃

U21歐國盃決賽周於周三揭開戰幔，主辦國之一的斯洛文尼亞U21將迎戰衞冕兼五屆冠軍得主西班牙U21。雖然西班牙U21人強馬壯，不過球隊近仗都愛在下半場才發力，加上U21東道主近屆在決賽周首戰半場多數打和，今役一於信數據，要「半和」。（明日1:00am開賽）

今屆U21歐國盃由斯洛文尼亞及匈牙利合辦，兩國分別在周三迎戰西班牙U21及德國U21，其中斯洛文尼亞遇上五屆冠軍「小狂牛」，絕對難踢。畢竟，小狂牛星光熠熠，既有皇家蘇斯達快翼巴倫尼特斯亞，又有巴塞隆拿中場新星列基佩治，超齡中場古古列拿更已是大國腳級人馬；反觀斯洛文尼亞U21首次在決賽周亮相，效力意乙克雷莫納的前鋒施拿算較有名氣，因此，西班牙U21今役實在勝望壓一。

不過，博今役開「半和」是因為東道主近屆首戰半場多數頂得住，近5屆有4次半場和（見附表）。另外，西班牙U21雖然實力強勁，不過球隊較為慢熱，近6場U21歐國外竟然全部半場打和，當中對手不乏實力較次的法羅群島U21及北馬其頓U21等。今役是決賽周首戰兼作客，預料西班牙U21在上半場仍會先踢得較為保守，寧博「半和」。

近5屆東道主首戰多[半和]

年份 東道主 戰果(半場) 半場主客和

2019 意大利 勝西班牙U21 3:1(1:1) 和

2017 波蘭 負斯洛伐克U21 1:2(1:1) 和

2015 捷克 負丹麥U21 1:2(1:0) 贏

2013 以色列 和挪威U21 2:2(1:1) 和

2011 丹麥 負瑞士U21 0:1(0:0) 和

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