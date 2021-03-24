F1賽會發佈新指南，允許車手們可自行選擇賽前是否單膝下跪以繼續支持反種族歧視運動，不設強制性，而這決定也獲得六屆冠軍、平治車隊的黑人車手咸姆頓贊成。

自去年美國爆發反種施歧視示威浪潮後，體壇多項大型賽事如英超、F1等，賽前都有單膝下跪儀式，爭取平權。然而這風潮持續至今，漸漸流於表面，早前水晶宮黑人球星韋費特沙夏已率先拒絕下跪，會在周日正式於巴林揭幕的本季F1，則容許賽車手在賽前可選擇單膝下跪與否，也毋須一定要穿上反種族歧視的T恤。

英國BBC引述一名F1發言人稱：「F1是一個聯盟，所有車手都容許表達自己的意見，以自己的方式自由表達他們的承諾，不會強迫他們做任何指定動作。最重要的是，我們將全力支持可持續性、多樣性和包容性的發展。」

作為F1唯一黑人車手，咸姆頓上季帶頭在業界大力支持這項運動，在與新任F1行政總裁杜明尼卡里溝通後，也接受賽會的決定：「我認為每個人是否下跪不是最重要的事，重要是我們在背後做了甚麼去帶來正面的改變，我們要研究可以如何帶領這項運動在這議題上走在最前。」

日前，年屆90歲的前F1總裁艾利史東就再次重申，認為咸姆頓被一些人利用來賺錢，強調他不認為F1業內存在種族歧視。

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