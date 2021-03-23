今屆奧運的聖火傳遞活動在武漢肺炎的陰影下，將於周四在日本福島縣展開。雖然在疫情下的傳遞活動有多項防疫安排，不過不少跑手都表示，希望藉今次活動讓全世界看到，10年前經歷天災的福島已經重生。

延期足足一年的聖火傳遞將於周四正式展開，不過在疫情仍然嚴峻的環境下，東京奧組委為今次活動採取了一系列防疫安排，包括呼籲民眾不要在街上聚集觀看、保持社交距離，並且以拍手代替歡呼，大會更會視乎活動的情況，假如人群過多時可能會即時中止部份路段的傳遞活動。

聖火傳遞活動第一站將於日本福島縣內的日本足球國家隊訓練基地「J-Village」起步，東京奧組委會長橋本聖子、藝人石原聰美和三屆奧運柔道金牌選手野村忠宏均會出席起步儀式。不過日本首相菅儀偉由於當日需要出席國會會議，因此未能參加儀式。

在2011年日本大地震之中成為其中一個重災區，10年後卻成為了奧運聖火傳遞的第一站，在福島央央電視台擔任新聞主播的野尻英惠亦有份參與聖火接力活動，她接受法新社訪問時表示，希望藉今次活動讓全世界看到福島的全新一面：「從遠處來看，福島好像在災後停滯不前，但我相信透過今次活動，大家將會看到這個地方已經不再是頹垣敗瓦，因此這次活動對福島縣來說具有重大意義。」

在福島大學擔任講師的加拿大人麥米克從2007年開始已經在當地居住，他亦將會擔任福島縣聖火傳遞的其中一位跑手。自大地震之後，麥米克一直有邀請海外學生到福島參觀，希望能夠改變外國人對這個地方的看法，他亦同意聖火傳遞活動是宣傳福島的最佳方式：「海外的人看福島的方式與當地人存在巨大的差距，很多人仍然以為福島是一個經歷核災難後的廢墟，我希望今次活動能讓世界看到福島的真實一面。」

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