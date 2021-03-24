利物浦中場堤亞高艾簡達拿近日接受西班牙《阿斯報》訪問時，就透露自己在去年夏天為了尋求新挑戰，決意離開拜仁慕尼黑的時候，曾經收到母會巴塞隆拿的回巢邀請，只不過當時紅軍領隊高普親自打電話說服堤亞高加盟，令這位29歲西班牙中場決定前往英超。

2013年夏天，本來效力巴塞的堤亞高因為在球隊欠缺足夠上陣機會，因此決定轉投拜仁，在效力這間德甲豪門7個球季後，堤亞高為了尋找新挑戰而離隊，當時巴塞就希望此子可以回巢。不過堤亞高受訪時就透露，因為高普的一通電話，令自己下定了加盟紅軍的決定：「本來我有機會回歸（西班牙），不過很明顯，我離開拜仁是為了去一個極具競爭力的聯賽，就好像英超一樣。當我收到領隊（高普）以及球會的電話時，這就是一個好簡單的決定。」

堤亞高亦透露，自己要離開效力7年的拜仁時，這是一個困難的決定：「對於我是否真的想離開拜仁，這實在很難選擇，不過最終事情發生了，我很開心。這是一次國家、球會以及球場的轉變，你不止希望看到球迷在球場內出現，而且將來看見晏菲路球場可以坐滿人，這實在是一件美好的事情。」

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