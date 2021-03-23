今年一月冬季轉會窗從法甲球會里昂，外借至西甲馬德里體育會效力的24歲法國籍前鋒穆沙迪比利，周二參加球隊訓練期間，突然暈倒並失去知覺。幸好經過馬體會的軍醫急救後，穆沙迪比利在數分鐘後成功恢復意識，並能自動站起來步離訓練場。

從西班牙傳媒拍攝到的片段所見，事發時穆沙迪比利正在伸展腿筋，突然間整個人失去意識地向後倒下，大腿並不斷抽搐，幸迪比利的隊友及馬體會軍醫立即作出反應，向穆沙迪比利進行施救，甚至有馬體會球員到救護員拿取擔架等設備。

據當地傳媒報稱，迪比利在數分鐘成功恢復意識，並能獨自離開訓練場，再進行詳細的身體檢查，據報迪比利突然暈倒是低血壓所致，並沒有即時生命危險，事後他更被拍攝到親自駕車回家，虛驚一場。

現年24歲的穆沙迪比利，今年一月以150萬歐元的租借費，從里昂外借至馬體會效力至季尾，並附帶3,350萬歐元的買斷條款。不過這名前鋒加盟後上陣4場仍未開齋，教練施蒙尼曾警告：「我總是說上陣時間並不重要，重要是在上陣時的質素，我希望迪比利能帶來，加盟時我們對他的期望。」

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