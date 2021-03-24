約1周前轉戰阿塞拜疆超聯的本田圭佑，周三在Twitter宣佈續約柬埔寨國家隊教練一職，意味會繼續領軍在6月赴巴林出戰世盃外亞洲區40強賽。

本田圭佑目前「一人分飾兩角」，一方面繼續在阿塞拜疆球會尼菲治巴庫延續球員生涯，另一方面從2018年8月開始，就已經被任命為柬埔寨國家隊主帥。任職兩年多，這位前日本國腳周三在Twitter透露，自己很榮幸與柬埔寨國家隊續約至2023年，而日本共同社隨後也有報道本田續約的消息。

柬埔寨在亞洲區40強賽與香港同處C組，目前5戰1和4負未嘗勝績，排名墊底，包括兩戰香港得1和1負。因武漢肺炎疫情關係，此組剩餘賽事已落實6月會在巴林進行，屆時柬埔寨除了要與主場的巴林較量，還要鬥伊朗及伊拉克，而當中在19年10月作客伊朗一仗，曾遭對方大炒14:0。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！