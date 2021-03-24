今屆奧運的聖火傳遞活動在武漢肺炎的陰影下，可說是多災多難。除了有大量演藝界人士退出外，就連帶領日本贏得2011年女子世界盃冠軍的隊長澤穗希，也因病宣佈退出周四舉行的聖火傳遞儀式。

組委會曾表示，以澤穗希為首的日本女足奪冠球員，加上當時的教練佐佐木則夫，都獲邀參與火炬傳送，而他們將於3月26日早上9:40分，於日本福島縣楢葉町的日本足球國家隊訓練基地「J-Village」起步，為聖火傳遞揭開序幕。

不過現年42歲的澤穗希因身體不適正接受治療，在周二致電佐佐木則夫表示放棄擔任火炬手，而除了澤穗希因病退出外，當日贏得年世界盃冠軍的21名球員中，岩渕真奈、熊谷紗希和川澄奈穗美等都因不同理由，表示不會參加聖火傳遞，據了解佐佐木則夫只會帶領15名世界盃冠軍隊成員參加首日的聖火傳遞出發儀式。

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