自英國爆發變種的武漢肺炎疫情後，歐洲多國曾對英國實施禁令，導致早前多支英超球隊，出戰歐聯歐霸等歐洲賽時，要改到中立場作賽。

其中西班牙政府自一月起，對英國實施的旅行禁令宣佈在3月30日結束，意味下月6日歐聯八強首回合，皇家馬德里迎戰利物浦的18年歐聯決賽翻版，將可以順利在西班牙上演，令皇馬不用失去主場之利。上一圈利物浦淘汰德甲球隊RB萊比錫時，兩回合都是改到中立場出戰。

除了皇馬對利物浦這場歐聯大戰之外，兩日後曼聯作客另一支西甲球隊FC格拉納達的歐霸八強首回合，亦將可以如期在西班牙舉行。曼聯在歐霸32強曾淘汰另一支西甲球隊皇家蘇斯達，當時曼聯在首回合原本要作客西班牙，但因西班牙的旅行禁令，令這賽事改到中立場上演，最終紅魔鬼在首回合大勝四球，兩回合計以同樣比數晉級。

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