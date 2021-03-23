【綜合美國外電】NBA史上其中一位最偉大球員、湖人名宿比拿（Elgin Baylor） ，周一在美國洛杉磯逝世，享年86歲。比拿職業生涯14季打出頂級表現，卻從來沒贏過總冠軍，更沒拿過得分王獎項，是這位「無冕之王」職業生涯的一點遺憾。

湖人周一宣佈，比拿因自然原因在洛城與世長辭，他離世時安詳，妻女都在其身旁陪伴。比拿於1958至1971年間效力湖人14季，曾11次入選明星賽，惟八次打入總決賽全部落敗。當中他在1962年對塞爾特人的總決賽轟入過61分，至今仍是總決賽單場最高得分紀錄。惟天意弄人，比拿於70/71球季只上陣2場便因嚴重膝傷收「咧」，翌季復出亦僅上陣九場，就因膝傷宣佈退役。湖人卻在該季總決賽擊敗紐約人封王，贏得球隊自1960年由明尼阿波利斯遷至洛杉磯後首個總冠軍。

比拿於1958年選秀被湖人以狀元籤選中，首季即交出場均24.9分、15個籃板和4.1次助攻，榮膺NBA最佳新秀。他生涯總場均更有「雙雙」27.36分和13.5個籃板，場均得分在聯盟史上名列第三，排在佐敦（Michael Jordan、30.12分）和張伯倫（Wilt Chamberlain、30.07分）後，他亦是聯盟史上首位單場突破70分的球員，卻離奇地未曾染指過得分王殊榮。退役後，比拿曾以主教練身份執教三季新奧爾良爵士，又擔任過快艇總經理，隨後於1977年入選名人堂，其22號球衣獲湖人高掛榮休。

比拿的離去令整個球壇都感到痛心，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）、前湖人籃球總裁「魔術手」莊遜（Magic Johnson）等都在社交媒體撰文向這位一代傳奇致敬。