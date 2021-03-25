周一英國及德國傳媒報道，目前正擔任皇家蘇斯達B隊的沙比阿朗素，下季將會接手德甲的慕遜加柏，正式展開一隊教練生涯。不過德國傳媒之後指，雙方代表經多日談判後無法達成協議，沙比阿朗素下季將不會執教慕遜加柏。

據了解沙比阿朗素的代表和慕遜加柏會方，過去10日一直就這位西班牙名將下季執教該隊的細節作商討。不過德國傳媒的消息來源稱，因收到多間球會邀約，沙比阿朗素最後決定不會執教慕遜加柏，而慕遜加柏亦已決定另覓人選，去取代早前已宣佈季後將改為執教另一德甲球會多蒙特的主帥馬高路斯。

至於沙比阿朗素的去向，消息指將在夏天跟皇家蘇斯達約滿的他，仍未決定是續約還是離隊。但沙比阿朗素同時希望在今季結束前便可作出最後決定，然後全心準備21/22球季。

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