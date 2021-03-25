日本周四主場與宿敵南韓進行友賽，結果藍武士憑山根視來和鎌田大地上半場各入一球，加上遠藤航完場前的入球以3:0大勝太極虎，報回近兩次對戰全敗之仇。

今場是日本自2011年後首次主場約戰南韓，藍武士今次點兵可謂半力出擊，久保建英、三笘薰、堂安律等新生代球員被編入U24梯隊，不過大國腳仍有南野拓實、大迫勇也和吉田麻也等多位旅歐球員在陣。至於南韓今次則以韓職球員為組軍核心，隊中名氣較大的有華倫西亞中場李康仁及弗賴堡的權昶勳，國寶級前鋒孫興民則因傷未有入選。

上半場日本積極搶攻，僅16分鐘就由上前助攻的後衞山根視來接應大迫勇也妙傳，禁區內右路窄位勁射，皮球中楣底彈入領先。11分鐘後，大迫勇也再次交出助攻，鎌田大地禁區內右路射地波中遠柱入網，日本半場領先2:0。

南韓換邊後積極反撲，但始終無法製造具威脅埋門。日本在下半場中段反而憑快速反擊多次製造險象，終於在83分鐘，日本由首次入選國家隊的中場江坂任在左路開出角球，伏兵遠柱的遠藤航無人看管下一頂破網，日本最終淨勝南韓3:0完場。

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