「幼獅」英格蘭U21周四在U21歐國盃D組亮相鬥瑞士U21。雖然幼獅近屆予人感覺都是爭標分子，不過翻查紀錄，原來他們的表現都像大國腳一樣雷聲大雨點小，縱然在周四一役牌面高於瑞士，但都難言穩勝，不如信數據，取是役2隊半場打和0:0，以及吼總入球開[3球]。（今日10:00pm開賽）

英格蘭U21一向備受球迷追捧，今屆更是幼獅連續第八屆殺入U21決賽周，而且以不俗的陣容出征匈牙利及斯洛文尼亞，在球會級賽事已打響名堂的球員如車路士快翼赫臣奧杜爾（圖）、愛華頓雙雄湯姆戴維斯及賓葛菲特，以及阿仙奴超新星射手尼基迪亞，全部可以在周四鬥瑞士時候命，幼獅勝望似乎甚濃。

近四屆首戰半場全悶和

不過，原來英格蘭上一次捧走U21歐國盃已是1984年的事，上一次殺入決賽亦已是2009年，之後球隊表現平平，近5屆有4屆都是分組賽出局。另外，幼獅近五屆決賽周首戰的表現亦一般，只得2和3負，不過，他們有一個特色，就是在上半場表現頗穩健，近4屆首戰半場全部與對手打和0:0（見附表1），今役亦可能再次開出這個半場波膽。

瑞士雖然在外圍賽B組因得失球差不及法國而只得次名，但球隊防守力不俗，10場外圍賽中只失8球，比法國還少兩球；而瑞士球員亦頗有質素，其中前鋒安迪薛基利及中場贊基域斯都在英超球隊效力，就算瑞士從未在U21歐國盃賽事擊敗過英格蘭，今役仍有力一戰。

由於瑞士在近五場正式比賽中，有4場的總入球都是[3球]（見附表2），加上U21賽事入球亦偏多，今役可兼顧[3球]。

文：數人