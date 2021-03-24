澳洲退役國腳卡希爾的18歲兒子卡耶卡希爾（Kyah Cahill），與西乙球會華歷簡奴簽約，加入該隊的青年軍。

卡耶卡希爾原本去年在馬德里另一間球會雷加利斯接受青訓，但他現在轉投華歷簡奴。18歲的他在IG上載簽約相後寫道：「一樣的城市，但是新的顏色」。

父親卡希爾也為兒子感驕傲，在自己IG回應兒子轉會時寫道：「我的兒子完成了轉會...一直以你為傲，繼續努力，最重要是享受樂趣。」

球員職業生涯上陣超過700場的卡希爾，另還有一子一女在英格蘭球壇學法，15歲的次子Shae就跟隨他的步伐，在他效力了8年的愛華頓接受青訓；女兒Sienna也正在英格蘭女足的青年軍鍛練。

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