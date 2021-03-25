今年二月中國際奧委會佈東奧拳擊賽將採世界排名定出名額，令正爭取東奧入場券但過去少打國際賽的「神奇小子」曹星如甚為「蝕底」，不過他一直沒放棄爭奧，繼續為奧運作準備，體院今日起開始為全職精英運動員接種科興疫苗，合資格的星如坦言暫時未計劃接種；他將於明天現身香港電台《鏗鏘說》的「神奇小子的痛」，星級主持人蘇玉華跟他探討如何面對痛楚。

「其實東奧仍未有最新的消息，我都十分期望可以出外參加比賽，要看香港拳總的安排及疫情的發展。」國際奧委會（IOC）上月中宣佈，原定六月在巴黎舉行的東京奧運世界組資格賽，因疫情關係決定取消，改以世界排名定出最後五個席位，2018年底決定由職業轉打業餘，爭取東奧入場券的香港「神奇小子」曹星如，由於甚少參加海外賽如世錦賽或亞錦賽，難以爭取世界排名積分，加上過去一年疫情沒完沒了，全球也辦不成比賽。

星如對上一個比賽是去年三月的約旦安曼亞大區東奧資格賽，可惜只差一步未能取得直入奧運門券，原本六月巴黎東奧世界組資格賽有五個名額，屬於男子57公斤級的星如可以跟世界各地拳手一較高下，但這比賽也取消，以世界排名取替。

另外，體院今日起為全職精英運動員開始接腫疫苗，本星期先是打科興，而原定下星期打BioNTech（復必泰），現時政府因包裝問題停接種，體院社區關係及市務總監李忠民表示：「體院這兩星期打疫苗的安排，是今個星期打科興，下星期打復必泰，現時復必泰出現問題，是否能下星期如期打，要看政府何時可復接種再決定。」

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