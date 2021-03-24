去年以54歲高齡重返擂台的前重量級拳王泰臣宣佈，將會在5月尾第三度出戰荷里菲特。

泰臣在去年11月，復出跟另一位前重量級拳王鐘斯進行了一場表演賽，雙方鬥足八個回合後打和收場。泰臣賽後表明會繼續約戰其他對手，當時就有傳他的下一個對手，將會是曾被他咬崩耳朵的荷里菲特。雖然早前荷里菲特的團隊指出，這場萬眾期待的大戰，已因為雙方無法就戲金問題達成共識而「泡湯」，但泰臣隨後卻宣佈，會按原定計劃在5月29日，於邁阿密再決高下。現年58歲的荷里菲特，去年曾在社交媒體分享自己復操的片段，並宣佈「我回來了（I’m back）」，但他期後又表明最少要收到2,500萬美元報酬，才會考慮「出山」再戰泰臣。

荷里菲特與泰臣1990年代曾兩度在擂台上對壘，於96年11月被荷里菲特技術擊倒後，泰臣在97年再次約戰對方尋求復仇。戰至第3回合，泰臣突然發狂咬崩荷里菲特的右耳，結果被拳證取消資格，至翌年才重新獲發拳擊牌照，這亦是泰臣拳王生涯上最經典的一幕。

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