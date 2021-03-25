轉會皇家馬德里後猶如變了另一個人的夏薩特，據媒體估計他現時身價已跌到3,600萬鎊（約3.8億港元），比起兩年前1.3億鎊（約13.8億港元）的轉會費，跌幅高達7成以上。

夏薩特從車路士過檔皇馬後一直受到傷患困擾，就算傷癒披甲時，表現也不合格，與以往的他判若兩人。根據西班牙《馬卡報》指，在皇馬這一年半多的90場比賽中，這位比利時翼鋒只踢了36場賽事，當中僅入4球。

著名德國網站Transfermarkt稱其身價已因此大跌，當年皇馬引入時的初步轉會費是8,900萬鎊，及後連同附屬條款等可增至1.3億鎊，但現在他的身價僅3,600萬鎊，不到他當年轉會費的30%，也意味皇馬做了一單虧本生意。

上周，夏薩特再疑因腰部肌肉有問題，提早結束訓練，及後證實已經影響了他的大腿肌肉，又要倦勤4至6周，也令他錯過代表比利時踢世盃外圍賽。持續的傷患也令一些專家作出評估，認為他幾次不同部位的肌肉拉傷以及足踝問題，都分分鐘可令他再不久將來有機會提早掛靴。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！