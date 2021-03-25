Nike被翻出棄用新疆棉的舊賬後，成為中國網民又一個追擊對象，電競聯賽《英雄聯盟》LPL中國賽區的粉絲亦發功，紛紛要求LPL終止與贊助商Nike合作。

Nike與其他眾多企業被翻不再使用新疆棉舊賬後，藝人王一博迅即宣布終止與NIKE一切合作，由於Nike亦是《英雄聯盟》LPL中國賽區的主要贊助商，不少中國網友都到LPL官方微博留言，要求官方表態及期待官方能取消合作。不過，LPL所有選手目前都是穿Nike隊服，知時間要全部更換隊服顯得不切實際，有網民就建議官方該選手以膠布遮擋Nike標誌。據報道，中國官方LPL周邊商城已搜尋不到Nike產品，所有Nike產品已被下架。

有網民義正詞嚴表示：「請不要讓LPL選手穿著歧視中國、抵制中國的品牌」、「首先我們是中國人、再是LPL粉絲」、「請NIKE滾出LPL」，亦有人指「國家利益高於一切，這不解約，聯聯你還在等甚麼？」效力新疆男籃的中國籃球運動員周琦，在微博轉發了「我支持新疆棉花」來表明立場，當有網民留言「脫了你的Nike吧」，周琦回應道︰「嗯，堅定支持大美新疆。」

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