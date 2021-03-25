曼聯「92班」之一嘅畢特喺2012年開始先後擔任過紅魔嘅青年軍教練同球隊發展總監，不過呢位曼聯名宿周三就宣佈辭去球會嘅職務，再次告別母會。

畢特過去幫曼聯提拔過唔少新星，包括拉舒福特、甸恩軒達臣、格連活特、麥湯米尼同杜安薜比等球星都曾經係佢嘅門生，為球會貢獻良多。曼聯周三亦喺官網發表聲明，感謝呢位名宿嘅貢獻：「我哋為畢特嘅離職送上最溫暖嘅祝福，並且感謝佢為曼聯培育多位重要嘅本土球員。」

畢特雖然冇透露將會去邊度發展，不過佢本身都係沙福特城嘅股東之一，外界估計佢都有機會去呢支英乙球會擔任職務。講起沙福特城，球隊近日就炒咗上任僅4個月嘅領隊韋倫斯，由曾經執教布力般流浪嘅加利保耶接任，利物浦名宿加歷查又乘機出嚟抽水，問死對頭加利佬今次又打算幾多日後再換領隊咁話。

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