周三除了世界盃外圍賽揭開戰幔外，U21歐國盃亦正式開打。率先出擊的有意大利U21鬥捷克U21，雖然意大利有前鋒施卡馬卡先開紀錄，可惜下半場因中場馬基奧尼擺烏龍下最終被逼和1:1。而意大利失分之餘，更有中場大將「新派路」的辛度東拿利尾段惡意踩對手腳踝及大髀，被球證直接以紅牌逐出場，認真無品。

意大利U21中稍具名氣都必數今季轉投AC米蘭的東拿利，以及冬季以外借身份加盟華倫西亞的前鋒柏德列古度尼。比賽初段雙方互有攻守，但戰至31分鐘熱拿亞前鋒施卡馬卡接應古度尼直線，扭過出迎門將射入空門先開紀錄。下半場雙方均有機會入波，直至75分鐘捷克一次死球攻勢，後備入替的意大利中場馬基奧尼禁區內頂後，皮球直飛網窩慘擺烏龍。

而此後意大利更先後有兩人被逐，先有東拿利在84分鐘與對手前鋒沙辛卡爭波，後者已經倒地，但東拿利明顯蓄意先踩對方左腳腳踝，然後踏前一步再踩對手大髀，終被球證紅牌逐離場。補時階段再有中堅列卡度馬捷沙領第二張黃牌被逐，九人應戰下以1:1賽和捷克。同組的西班牙以3:0輕取斯洛文尼亞，而下仗意大利將需在缺少兩位正選下鬥西班牙，屆時將非常難打。

同日U21歐國盃其他戰果

A組

羅馬尼亞 1:1 荷蘭

匈牙利 0:3 德國

B組

捷克 1:1 意大利

斯洛文尼亞 0:3 西班牙

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