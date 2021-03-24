目前為30支NBA球隊中戰績最差的木狼，本以為今季選中狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）後，再加上有唐斯（Karl-Anthony Towns）等人在陣，本可值得期待。可惜艾華士初登上NBA舞台的表現令人失望，外界更開始出現質疑他有否狀元資格。不過這位19歲小子近期迎來大爆發，加上適逢「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）受傷，令今季最佳新秀獎項再起懸念。

文：王杰

作為新秀狀元的艾華士一直被視為潛力巨大的一位超新星，可惜從上半季狀況來看，被黃蜂選中的拿美路明顯適應得比較快，外界亦視拿美路為最佳新秀的大熱門，可是最近三波因右手腕骨折，雖已手術成功，但要再視乎康復程度才知可否於季後賽復出，爭奪最佳新秀一事必有阻滯。至於艾華士作為木狼正選，場均取得16.7分、4.3籃板以及2.6助攻，數據上來看比拿美路更加亮麗，而且身體質素極佳的艾華士不時能夠做出一些精采的爆樽畫面，此前面對渡邊雄太做出的暴力入樽就可見其實力。

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趁三波受傷搶最佳新秀

可是艾華士的致命傷在於投籃命中率，只得38.5%，而且三分命中率亦只得31.8%，因此論及整體發揮的話，艾華士暫時的確比不上拿美路，但進步顯著，踏入3月份，截至周一的比賽後，他在本月的場均得分達24.9分，比上月激增近九分，幾乎呈每月都有改善的走向。

以今季木狼成績來看，球隊並未有將目標放在季後賽身上，因此球員肩上的壓力不會太大，反而讓艾華士可以獲得更多機會。近期艾華士在新帥芬治（Chris Finch）的麾下，表現的確有好轉，此前對陣拓荒者一仗攻入34分後，創下木狼史上不到20歲球員的單場得分新高，而且這個紀錄的保持者更是昔日的「狼王」加尼特（Kevin Garnett、KG）。賽後艾華士更回應如何看待外界對於他是否值得成為狀元的討論：「木狼選中了我，就是這樣。無論是誰仍在討論這個問題，他們現時可以滾開了！」就連隊友唐斯亦認為，木狼選中艾華士為一個正確選擇。

信心十足的艾華士隨後在作客太陽一仗再次打破紀錄貢獻出42分，以19歲225天之齡，成為NBA史上第3年輕球員在19歲拿到40+比賽（排在勒邦占士（Lebron James）和杜蘭特（Kevin Durant）後），也是木狼隊史上得分最高的新秀球員。

獲韋迪大讚條件優厚

當初被外界譽為韋迪（Dwyane Wade）接班人的艾華士，曾經在選秀會前接受ESPN的訪問時就提過，自己的目標是成為比韋迪更優秀的球員，就連韋迪在受訪時亦大讚艾華士：「我絕對認為艾華士可以成為比我更優秀的球員，他擁有一切的配件。」