周三的世界盃歐洲區外圍賽E組賽事，世界排名第一的比利時在意外落後之下，憑奇雲迪布尼、杜根夏薩特及盧卡古各建一功，以3:1反勝到訪的威爾斯，報卻在2016年歐洲國家盃8強被淘汰之仇。

今次是比利時於2016年歐國盃8強被威爾斯反勝3:1淘汰後兩隊首次交鋒，客軍開賽10分鐘便由哈利威爾遜接應加里夫巴利傳送後射入而領先。不過，比利時在22分鐘扳平，奇雲迪布尼接應杜根夏薩特助攻後遠射破網而追成1:1。6分鐘後，梅尼亞右路傳中，杜根夏薩特在禁區內頂入，比利時反超威爾斯，完半場以2:1領先。

控球達75%的比利時戰至73分鐘進一步拋離威爾斯。梅頓斯在禁區內被麥菲咸侵犯，比利時獲得12碼，由盧卡古操刀射入，為比利時奠定3:1的勝局。

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