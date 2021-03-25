運動品牌Nike近日被大陸輿論呼籲抵制後，不少中國運動員和名人紛紛宣佈割𥱊，當中包括中國籃球國手周琦、孫銘徽，以及藝人王一博和譚松韻等。

效力CBA球隊新疆廣匯的周琦在周三率先在微博表態，轉發了《人民日報》發佈「我支持新疆棉花」的海報，有網民留言呼籲周琦「脫了你的Nike吧」，周琦亦回覆表示「嗯，堅定支持大美新疆」。至於效力浙江廣廈的控衞孫銘徽亦轉發了《人民日報》的海報，並留言表示支持中國製造。

除了籃球界之外，大陸娛樂圈的名人亦紛紛出來表忠，其中人氣偶像王一博就發表聲明，宣佈終止與Nike的一切合作，並稱「國家尊嚴不容侵犯、堅決維護祖國利益」。而女星譚松韻亦透過其工作室發聲明宣佈終止與Nike合作，聲明同樣指出「祖國利益高於一切、堅決反對抹黑和造謠中國的惡劣行徑」。

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