周四繼續上演歐洲區世界盃外 圍賽，I組的英格蘭展開爭逐明年卡塔爾決賽周入場券的頭炮，在溫布萊迎戰「歐洲首席魚腩」聖馬力諾。論實力英軍遠超半職業水平的客軍，作為世盃外首戰，加上部份國腳要力爭在今夏歐國盃大軍名單佔一席位，相信會盡情發揮，敲「入球大細」[7.5球]的「大」。

英格蘭在未來一周將會進行三場世盃外圍賽，首戰在地頭迎戰同組實力最弱的聖馬力諾，及後分別出戰阿爾巴尼亞及波蘭。受疫情影響，歐洲區國際賽出現怪現象，在歐國盃決賽周尚未舉行，世盃外便先展開。

今次英軍領隊修夫基所徵召的陣容，也是為決出今夏歐國盃決賽周參賽大軍名單作出的最後篩選，因此一眾國腳，尤其是位置尚未穩固的邊緣人肯定會格外賣力，就算對手是魚腩球隊，仍會全力以赴好好表現自己。

球員為踢歐國盃冇留手

近年常獲徵召的佐敦軒達臣、基亞利殊、查頓辛祖及門將比克福特，今次都因傷缺選。修夫基亦趁機重召了久違國家隊、在今季英超表現不俗的守將史東斯、左閘勞基梳爾以及從曼聯外借韋斯咸翻生的中場連格，令排陣上有更多選擇。

有指修夫基仍在考慮用3後衞配上2邊翼衞，還是傳統四人防線作為主打陣式，未來兩場世盃外面對實力較弱的對手，相信會多作嘗試，讓盡量多的球員上場表現。主力前鋒哈利卡尼今戰就算擔正，預計亦不會上陣太久，鋒線還有不少出色射手，包括在今季英超攻入14球的愛華頓前鋒卡維特利雲以及首次入選的阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯等，火力仍有保證。

聖馬力諾世界排名墊底

聖馬力諾目前世界排名墊底位列210，比香港要低67級。這支在國際賽從來沒有任何豐功偉績的球隊，多年來在世界盃及歐國盃外圍賽均成為其他球隊的大炒對象，過去7次出戰世盃外共66場比賽仍未打開勝利之門，僅取得兩場和局；在2020年進行了6場比賽也是未逢一勝，兼一球不入。

聖馬力諾陣中不少國腳皆非全職球員，今次大軍名單中亦只有三名球員曾為國家隊建功，包括同樣是效力意大利低組別球隊的守將柏拿斯及一對前鋒維達奧利及菲臘普貝 拉迪，今仗造訪倫敦，與英格蘭實力相距如此大下，今場勢必全場捱打，大手交易可期。

文：何西

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