周三NBA東岸「二哥」網隊及「三哥」公鹿分途出擊，其中公鹿大戰塞爾特人一度領先25分之多，但綠軍第四節咬緊牙關大反撲一舉追至僅落後2分，可惜最終仍無功而還，以119:121飲恨不敵公鹿近8戰輸第6戰，相反公鹿豪取8連勝，近14場更贏足13場。

上仗對溜馬，公鹿主將「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣，今仗回歸亦只交出13分及8籃板，不過其他隊友手感火熱，全隊上下半場已經射入10個三分球，後備前鋒樸迪斯（Bobby Portis）更是打完三節已獨取18分。雖然完三節公鹿領先優勢縮窄，但仍拉開雙位數分差。不過第四節綠軍的J布朗（Jaylen Brown）、泰亞古（Jeff Teague），以及塔圖（Jayson Tatum）接連取分，在比賽尚餘1分32秒時追至僅落後兩分，但其後雙方再無進帳，公鹿成功以兩分之差險勝，雙方將於香港時間周六再度交手。

至於網隊作客鬥西岸勁旅爵士，近期獨力撐起網隊的夏登（James Harden）因頸部酸痛賽前已宣佈缺陣，三巨頭齊齊缺陣之下半力出擊，半場已經大幅落後25分。雖然網隊有幾日前才簽下10日合約的A莊遜（Alize Johnson）攻入個人NBA新高的23分，但難敵有米曹（Donovan Mitchell）攻入全場最高27分的爵士，最終以88:118大敗一場。

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