22:15更新

轉會死線日傳來第一個交易，公牛以奧圖波特（Otto Porter Jr.）、W卡達（Wendell Carter Jr.）和兩個第一輪選秀權，與魔術換了明星球員禾斯域（Nikola Vucevic）和艾美奴（Al Farouq Aminu）。而根據ESPN報道，公牛將以21年和23年的第一輪選秀權作交易。

-----------------------------

NBA球員轉會限期將於香港時間周五凌晨屆滿，按目前情況來看，出現季初夏登（James Harden）由火箭轉投網隊那種驚天大交易的機率不大，但魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon）、火箭後衞奧拉迪普（Victor Oladipo）與塘鵝控衞朗素波爾（Lonzo Ball）等球星仍有望轉會。

據ESPN報道，金塊正準備用赫登斯甸（Isaiah Hartenstein）和未來兩個受保護第二輪選秀權，向騎士換下33歲的中鋒麥伊（JaVale McGee）。

另外，死線日的關鍵交易球員如25歲前鋒A哥頓雖仍有一年半合約在身，但他直言不想再蹉跎歲月，故已向會方提出轉會要求：「我已多次向管理層反映，球隊多年來的打法與戰績令我有多沮喪。情況已到了爆發的臨界點，我相信有很多人也有同感。」A哥頓歷年只曾兩度協助球會打入季後賽，但兩次均告首圈出局。據報塞爾特人、拓荒者、金塊與太陽等「黑馬」分子，都希望借助其出色的運動能力，提升爭標機會。而於處於重建階段的火箭已準備以季初才加盟的奧拉迪普作為籌碼，換入幾個年輕球員與選秀權。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！