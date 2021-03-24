2022世界盃外圍賽歐洲區賽事周三展開，G組的荷蘭在一度落後0:3之下，最終被有耶馬士連中三元的主隊土耳其以4:2擊敗，爆出150倍波膽。

2010年世盃亞軍荷蘭，門將施利臣在熱身時受傷，由告魯爾頂替正選把關。不過，荷蘭於14分鐘失守，里爾前鋒耶馬士遠射省到馬菲斯迪歷特後入網，土耳其領先1:0。34分鐘，當耶爾馬倫在禁區內侵犯奧基約高斯魯，土耳其獲12碼，耶馬士操刀中鵠，主隊領先2:0。臨完上半場，迪歷特頭槌攻門中柱後被對方球員解圍，完半場土耳其續領先2:0。

換邊後僅30秒，查漢奴古便遠射得手助土耳其領前至3:0。雖然卡拉臣於75分鐘接應迪比傳中在禁區內破網後，盧克迪莊1分鐘後亦建一功為荷蘭追成2:3，然而，35歲的耶馬士在81分鐘主射罰球直接破網，土其耳領先4:2。

荷蘭戰至補時由迪歷特博得12碼，但迪比操刀被土耳其門將卡基亞撲出，荷蘭結果以2:4不敵土耳其，在世盃外未能旗開得勝。

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