Nike是全球著名的運動服裝品牌之一，旗下擁有眾多體壇超級明星亦有冠名贊助賽事。以NBA為例，除了勒邦占士（LeBron James）外，杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯卜克（Russell Westbrook）、錫安威廉臣（Zion Williamson）均是穿Nike球鞋比賽，而Nike贊助服裝及各種裝備的隊伍更是不計其數，當中包括以據報總額達30億人民幣壟斷中超10年。。

Nike旗下運動明星當然不止來自NBA，足球的基斯坦奴朗拿度、尼馬、基利安麥巴比，高爾夫球的活士、麥艾萊，網球的拿度、莎蓮娜、大坂直美等，不計其數。至於Nike旗下中國足球員包括「武球王」武磊﹑艾克森（前譯：艾傑臣）、韋世豪及蔣光太（前愛華頓後衞布朗寧）等，而代言該品牌的知名中國籃球員則包括易建聯、郭艾倫及周琦等。

事實上，Nike與中國體壇關係密切。據報道，Nike是中超以及中國男女足的贊助商，中國男籃、女籃以及中國田徑隊也是由Nike贊助。其中，該公司2009年已成為中超官方戰略合作夥伴，是中超球隊訓練、比賽裝備的唯一贊助商，2011年開始更包辦了中超全部16隊的球衣裝備。2015年1月，Nike成為中國足協的裝備合作夥伴，為中國足協旗下12男、女足代表隊提供裝備。

2018年5月，中超和Nike續簽「五+五」的10年合約，由2019年6月1日起生效，據報道贊助方式為現金8億元加產品贊助22億元，惟現時Nike被翻棄用新疆棉舊賬後遭中國網民圍剿，中國足協和中超對事件會如何反應仍為未知之數。

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