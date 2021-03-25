周三NBA近況極差的速龍主場迎戰金塊，但速龍眾將是役手感異常火熱，全場合共轟入破隊史紀錄的24個三分球，最終以135:111擊敗金塊終止九連敗的頹勢。然而，有傳極大機會離隊的老將洛利（Kyle Lowry），賽後向鏡頭比出手勢，似乎預示自己告別速龍已成定局。

上仗不敵20連敗的火箭後，速龍亦面臨九連敗的困境，與季後賽席位漸行漸遠。不過周三一戰速龍卻打得非常醒神，除了比賽一開波被金塊先開紀錄外，此後就未有再落後過，打完上半場已經大幅領先18分。速龍今仗多人外投手感火熱，尹維特（Fred VanVleet）及阿尼路比（OG Anunoby）同樣射入5個三分，另外從發展聯盟提升的後衞保羅屈臣（Paul Watson）亦射入4個三分成為一路奇兵，加上早前因與教練奴斯（Nick Nurse）衝突而被球隊罰款的施亞甘（Pascal Siakam）攻入全隊最高的27分，帶領球隊以24分之差擊敗有祖傑（Nikola Jokic）攻入20分的金塊，連敗頹勢得以終止。

轉會市場將於香港時間周五凌晨關閉，而有關35歲老將洛利的轉會傳聞不絕於耳。今仗攻入八分的洛利賽後由球場回到更衣室時，向鏡頭比出手勢，而且面上略帶憂愁，令不少球迷猜測這位老將是否已完成在速龍的最後一戰，告別已成定局。

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