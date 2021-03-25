周三世界盃外圍賽歐洲區賽事，法國在主場被烏克蘭逼和1:1。今場為高盧雄雞先開紀錄的前鋒基沙文，就認為今場球隊仍然未能夠適應教練迪甘斯的新陣式，同時認為後者需要派出更多的進攻球員上陣。

此役面對排出五後衞的烏克蘭，教練迪甘斯未有排出常用的4-2-3-1陣式，而是改用4-4-2陣式，將基奧特及基利安麥巴比放到鋒線上。雖然今場基沙文在19分鐘為球隊先開紀錄，可惜遲遲未有找到第二個入球，最終在下半場因為派斯奴甘佩比擺烏龍被對手逼和1:1。賽後基沙文表示對戰果感到沮喪：「我們想取得勝利，不過未有踢出最好的表現，球隊需要更多可以在場上進行單對單的進攻球員，現時我們要學習新陣式並且開始重新獲勝。」

至於今場遭到烏克蘭守將嚴密看守的麥巴比，上陣77分鐘就被迪甘斯收起，全場4次起腳未有1次中目標。賽後迪甘斯表示麥巴比知道自己此役表現一般：「我會與他交談，麥巴比知道自己未有踢出好表現。對手總是有3至4名球員圍在他身邊，烏克蘭的戰術影響了他。」至於烏克蘭教練舒夫真高就表示，今場球隊戰術最重要的一環就是要限制麥巴比的發揮，並提到五後衞的陣式非常有效。

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