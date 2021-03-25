中國市場大，消費力強，一直是世界各大品牌的重中之重，不過賺錢之餘，也肯定要遵守入面的潛規則，對很多事件不可以「說三道四」，否則就是「搬起石頭砸自己的腳」。最新的引爆點，是微博瘋傳H&M在微博上的聲明，入面表示因為對新疆維吾爾自治區少數民族的強迫勞動，以及宗教歧視深表關注，所以將不與任何位於新疆的服裝製造工廠合作。

此篇聲明發表於2020年10月，當時除H&M外，不少國際品牌也有跟隨，包括Nike、New Balance、adidas、Fila、Gap、Burberry、Zara、Muji、Uniqlo等等，說得上是包羅萬有；不少聲明強調，他們的棉花來源都是BCI（The Better Cotton Initiative），這個「良好棉花發展協會」源自瑞士，良好與否，主要的判斷標準是對環境和社會有否負面因素，例如反對低效的耕種灌溉技術、濫用農藥，雇用童工、強迫勞動，以及惡劣的工作環境及條件等。

BCI也是在去年10月發出聲明，指控新疆有強迫勞動及侵犯人權，所以停止批發新疆棉花的許可，這也是「血棉花」的因來。中國對此當然斷然否認，並指各種迫害及所謂「再教育營」，都是西方反華勢力的謊言。BCI的影響力日漸壯大，全球會員已接近2,000家，入面超過350個品牌，包括上面提及的幾個全球牌子，而中國的棉花產量為全球第二，當中新疆就佔了87.3%，意味如新疆棉花遭棄用，將會是極大打擊。

為何在此時翻舊帳，當然是因為「天下圍中」，去年中歐尚就投資協定談判，大家不敢輕舉妄動，但近日破面，美國及歐盟提出制裁，本來歐盟力度極輕，留有大量斡旋餘地，誰知中國不賣帳，今次直指屢屢批評中國人權問題的H&M，以及歐美品牌，正是不甘示弱的還擊。

一年前的聲明，由《環球時報》在這幾天翻出，而且火燒連環船，Nike等在去年發出聲明的公司，也被一眾憤青大事討伐，聲言杯葛。楊潔篪的金句，又改成「新疆棉花不吃這一套」，用來對這些品牌的還擊。

“一边造谣抵制新疆棉花，一边又想在中国赚钱？痴心妄想！”

來自瑞典的H&M反應很快，立即發聲明表示集團一貫秉持公開透明原則管理全球供應鏈，採購棉花只是着眼於「可持續發展」，並不代表任何政治立場，並尊重中國消費者，重視中國市場云云，虛白無力，明顯想待聲討平下來就算；結果火上加油，中國網民更把H和M字改作荒謬，央視和新華社也繼續炮轟，絕對是唔講好過講。

不少大國都擅用國內人民聲浪，正值中美對抗再次升溫，那些想在中國搵錢，又不希望表態的大品牌，正好拿出來祭旗，要麼跟隨中國價值，跪下搵錢；要麼就全面撤出，返回自家門口「說三道四」。關於此事的微博，以及用上#我支持新疆棉花的hashtag，已在微博傳閱超過2億次，未來只會繼續發酵，而不會輕易平伏。

最新的消息，是國內的網購平台如淘寶、天貓及京東等，都已將H&M下架；H&M在國內有超過440間分店，而Nike在2020年從中國賺得的收益，則達到接近20億美元，而全美也只是約42.9億美元，可見市場有多大；雖未知疫情後的影響，但在2020年9月的報導指出，在網上行銷躍升了82%下，整體銷售輕微上升了6%，反觀美國本土市場就下跌了2%，加上超過25%的球鞋都在中國製造，可見中國在未來仍會是最大的重點。

Nike暫時未有最新的應對，但矛頭早已由H&M轉到他們身上，最新是作為《英雄聯盟》的電競聯賽贊助，被中國網民要求取消與Nike的合作，呼籲選手寧願全裸出場，也不可以再穿Nike。而Nike中國的官方代言人王一博也迅即展示愛國情操，宣佈停止與此品牌的一切合作。

提到Nike，自然想起他們的代表人物LeBron James。一向以正義之士自居的他，不時就國內議題發聲，在黑人平權及反Donald Trump上，都是大旗手，不過香港人最記得的，自然是Daryl Morey在twitter聲援香港時，他指對方未了解情況就胡亂開口，也暗示因此而引起軒然大波，令不少人在財政、情感和情神上受到傷害；總結就是外人不應輕易對中國的情況，說三道四。

義和鐵拳，再次出現，不過今次對準的不是八國聯軍，而是一眾歐美品牌。LBJ今次夾在中間，究竟會如奧斯爾般直斥中國，還是怒指Mark Parker說三道四，損害了中國人民的感情？最開心的，可能是邊養傷邊食花生、綽號China Klay的安踏代言人 Klay Thompson吧。

文：仙道彬

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