周三世界盃外圍賽歐洲區賽事打響,挪威作客挑戰弱旅直布羅陀。雖然兩大新星艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特未有「士哥」,仍無阻球隊以0:3大勝一場。不過賽前挪威眾將就穿起印有「Human Rights,On and off the pitch(場內外都有人權)」的T恤,向2022年世界盃主辦國卡塔爾提出抗議。

上個月據英國衞報作出的一項研究,就提到自從卡塔爾贏得2022年世界盃主辦權後,卡塔爾為2022年世盃準備,就展開了龐大的建築計劃,包括新機場、道路、公共交通設施及酒店等,不過就造成有多達6,500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾等國家的移民工人在卡塔爾世盃的建設工作中死亡,即平均每周會有12名移民的工人死亡。近幾周,挪威足總更開會討論會否因為人權問題抵制卡塔爾世界盃。直至周三的比賽,挪威所有球員在賽前唱國歌以及訓練期間,就穿上特製的T恤向國際足協(FIFA)施壓,希望FIFA會更關注卡塔爾的人權問題。

此役雖然夏蘭特及奧迪加特未有入球,球隊仍以3:0大勝一場,不過奧迪加特在比賽期間就因傷退下火線,幸好這位挪威中場表示只是虛驚一場,有望趕及下一場對陣土耳其的比賽。另外作為隊長的奧迪加特,亦代表球員提到有關人權問題一事:「我的印象是球員非常關注卡塔爾人權的問題,他們有望做一些事情去嘗試作出貢獻。」

