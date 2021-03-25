美國運動服裝品牌Nike被翻舊賬，指去年表態不使用新疆棉的聲明再次曝光，中國網民呼籲抵制之外，不少中國運動員和名人紛紛宣佈割席，而中超球隊上海申花亦率先向Nike開刀，有最新一批發佈的訓練照片當中，球衣上Nike標誌被人後期「P」走。

中超聯賽和Nike在10年簽下合約，整個聯賽的球隊球衣和裝備都由Nike贊助。日前，正在備戰新球季的中超球隊上海申花，就發佈了最新的訓練照片，當中可以看到所有職球員球衣上的Nike標誌都「被消失了」，可算是球隊向Nike自發抵制的行動。

有網民就認為，雖然Nike壟斷了中超市場，但在球衣上未有任何新意，已引起球迷的不滿。而在今次「新疆綿花」時間下，可能是中超向Nike開刀的時候，如今上海申花已經表態，網民就希望中國足球協會主席陳戌源可以發聲，代表中超抵制Nike。

此外，有網民更認為單單一些球會、藝人和運動員個別的抵制根本對Nike的影響力不大。建議假如需要向Nike解約，與Nike合作的國家隊應該率先表態，當中中國男籃、女籃、男足、女足和田徑隊全部是與Nike合作。網民認為國家隊率先表態後，才到聯賽和球隊聯合發聲解約，再在各個媒體平台封殺和禁播Nike的廣告，其後再圍剿繼續與Nike合作和代言的人，這樣才有足夠的殺傷力。

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