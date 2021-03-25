愉園周日在港超聯作客元朗大球場，以0:1不敵天水圍飛馬，執法該仗的國際女球證羅碧芝賽後投訴愉園主教練鮑家耀言論帶歧視，守衞林衍廷歧視及性騷擾事件，足總將於下月6日的紀律委員會上審理。

愉園主教練鮑家耀於對飛馬下半場，因不滿球證判決，並作出投訴，因而遭羅碧芝判罰黃牌，而鮑家耀賽後批評羅碧芝執法水平；愉園守衛林衍廷疑不滿羅碧芝判決，賽後向她投訴時曾用涉性騷擾字句，並向林出示紅牌。羅碧芝已就這兩宗事件向足總作出書面投訴，足總將事件直接交下月6日的紀律委員會審理。

愉園周內兩度回應教練及球員擬違反紀律作回應；先是周一晚就鮑家耀批評羅芝執法道歉，承認鮑家耀當時措辭不當，就此向受影響人士致歉，而周二證實已收到足總指林衍廷在對飛馬賽後的行為不檢指控，球會將等候足總聆訊有結果後，然後再作處理；如果事情屬實，球會及球員會承擔責任，並對涉事球員進行內部紀律處分。據足總紀律章則，如被裁定歧視及性騷擾罪成，除相關職球員可被判罰停賽，球會也可能被罰款，甚至扣分。

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