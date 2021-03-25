周四稍後時間的世界盃外圍賽歐洲區賽事，德國將會在主場迎戰冰島。不過賽前德國足總在Twitter宣佈隊內有一名球員確診，不過就未有透露其姓名，據德國傳媒透露，這位確診球員為慕遜加柏中場莊拿斯荷夫曼，現時這位28歲中場已經被即時隔離，不過雖然德國隊內有球員確診，但主場鬥冰島一仗會如常上演。

有報道指，德國在對陣冰島前所進行的病毒測試當中，荷夫曼成為了德國隊內唯一一位檢測結果呈陽性的球員，在得知隊內有球員中招後，德國隊已經取消了當地時間早上的訓練，而且立即要求荷夫曼進行隔離，不過此前荷夫曼曾參加過球隊的訓練。從德國足總公佈的信息，未有提到荷夫曼名字之餘，亦未提及有否密切接觸者，不過據德國傳媒指，RB萊比錫的後衞侯斯頓保被列為密切接觸者，因此同樣需要被隔離，二人將不會在稍後時間的比賽中登場。

只不過球隊雖然出現了確診個案，不過德國足總亦證實，對陣冰島的比賽會如期進行。德國足總主席比亞荷夫表示：「在比賽開始前收到這個消息實在令人擔心，不過大家未有受到影響，現時球隊會遵守所有規則。」

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