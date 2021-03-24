今季被勇士以榜眼籤選中的「長人」占士韋士文（James Wiseman），具備相當不錯的身體條件和機動性，但儘管他天賦異稟，如何把天賦發揮出來，也是一門學問。韋士文被指籃下工夫不夠扎實，尤其接球時動作欠佳，導致常有失球和接球不穩的問題，外界就認為他未能適應勇士的體系。

19歲的韋士文大學時期雖只在孟菲斯大學打了三場比賽，但聯盟裏有他這樣的身形、速度和技巧的內線球員不多，因此他進入NBA時已被寄予厚望。有媒體分析這位新秀榜眼來投前的一些弱點，如下盤力量不足，低位防守和籃板「孭位」能力欠佳，但韋士文加盟勇士後弱點猶如再被放大。當他在場上為明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）做擋拆時，被指入楔時機不適當；即使成功切入，若沒「咖喱仔」或祖蒙特格連（Draymond Green）等具組織能力的球員在場，其籃下工夫又未足以讓他在內線拿太多分數。

外界認為韋士文對勇士的進攻體系吃不消，也認為初來甫到的他一時之間要學習的事情太多，令他消化不了。

對比起與他一同出道的木狼狀元安東尼艾華士和黃蜂探花拿美路波爾，韋士文的光芒馬上比下去，不過這位19歲中鋒只是新秀年，相信有咖喱仔和格連兩位前輩帶領，他必定能夠繼續進步。

文：華弟