Nike因為曾表態不使用新疆棉，成為被翻舊賬並被中國網民呼籲抵制的企業之一，不過代言Nike的NBA球星勒邦占士（Lebron James），卻曾在前火箭總經理莫利（Daryl Morey）撐香港民主運動事件中未有支持莫利而飽受批評，被指為了要保住龐大的中國市場而摒棄良知和公義。

作為NBA超級球星的勒邦占士向來以敢言見稱，不只一次為黑人民權發聲，但「大帝」亦只是凡人，利字當頭時亦會放下原則，最近期是今季已成為76人籃球事務總裁的前火箭總經理莫利，2019年10月初在Twitter發表支持香港抗爭者的言論，令NBA與中國關係轉差，中國甚至停播NBA一事上，這位湖人球星曾公開批評莫利，指對方表態前並未掌握中港情況的足夠資訊而對多方面造成傷害。占士的言論遭到香港和美國網民圍攻，指他為錢而向中國叩頭。

占士當時表示我不希望在這事上有口舌之爭，但認為莫利表態前未掌握足夠資訊「很多人因此受傷，經濟上還有身體、情感和精神上。因此我們發言前、說的話做的事都必須小心。儘管我們有言論自由，但也可能帶來很多負面影響。」占士的言論遭到狠批，網民更翻舊賬，指曾貼出名言「任何地方的不公不義，都威脅着所有地方的公平正義」、以紀念美國已故黑人民權領袖馬丁路德金逝世周年的他是講一套、做一套。

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