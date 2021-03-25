意甲球隊拉素確認，球隊的19歲中場古亞利尼（Daniel Guerini）在一場車禍中不幸離世，球會為此感到震驚和傷痛。

據意大利傳媒報道，周三晚上8點左右，古亞利尼與兩名友人在羅馬駕駛時，與一輛汽車迎頭相撞，古亞利尼不幸喪生，同行兩位有人傷勢嚴重，而對方68歲的司機亦受傷，但傷勢較輕。

拉素其後再社交媒體確認這個不幸的意外：「我們仍為這個消息感到震驚和傷痛，拉素所有人都會與他的家人同在。」古亞利尼16年加盟拉素青年軍，曾代表意大利U15及U16出戰。

他上季本為費倫天拿青年軍一員，但外借到史帕爾，意外發生後，費倫天拿亦有在社交媒體發文悼念。今年一月，古亞利尼重新回到拉素並簽下三年合約，並在周日剛剛度過他19歲的生日。

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