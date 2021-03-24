又到咗為期10日嘅國際賽期，亦係一眾歐洲大球會最頭痛嘅時候。主流聯賽同盃賽都即將進入最後直路，呢個時候要畀球員去踢啲「太公波」，一陣有咩受傷收「咧」就麻煩，加上今年仲要有武肺，一陣返嚟有咩頭暈身㷫又係煩，所以利物浦領隊高普都開到聲唔想放球員返去。但即使南美洲區外圍賽最後被迫延期，成個英超加埋都有160位球員要為國效力，當中Big 6球隊就佔咗超過一半嘅81位。根據英國傳媒計算，又以紅軍眾將嘅合計飛行距離最多，加埋差唔多近10萬公里，認真辛苦。

今次嘅國際賽係踏入2021年嘅首次，雖然已經有得打疫苗，但全球各地武肺疫情冇乜好轉，好似法國同德國咁都驚緊第三波疫情爆發又再封城，南美等地嘅確診人數更加係有增無減，仲要玩跨洲大遷徙都有唔少風險。記得上年11月嘅國際賽期，就發生咗克羅地亞中堅杜馬高維達踢踢吓先知自己確診嘅恐怖事件，令啲球會極度擔心。

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球會杯葛巴西兵有得唞

因為一眾歐洲球會杯葛下，國際足協（FIFA）無可奈何要延遲南美區嘅世盃外，令紅軍好似艾利臣比加同羅拔圖法明奴嘅巴西球員可以留低唞唞，不過成隊仲有13名大、小國腳出戰，唔單止有歐洲區代表，仲有穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼等嘅非洲代表，所以今次國際賽全隊國家合計嘅飛行距離高達96,516公里（見附表），係Big 6球隊之冠。

榜首曼城超幸福飛最少

Big 6球隊之中，曼聯、曼城，同埋熱刺最多球員被徵召，同樣有14個，以飛行距離計，紅魔就好過利物浦少少，加埋要飛87,473公里。紅魔絕對主力葡萄牙中場般奴費南迪斯（B費），最初曾經因為葡國一直喺英國政府「紅色名單」入面，如果回國再返英國就起碼要隔離10日，領隊蘇斯克查當然唔制。不過，因為葡萄牙主場對阿塞拜疆一戰改喺意大利都靈踢，所以最後都成功入到國家隊。至於曼城、阿仙奴、熱刺，車路士嘅飛行距離都係70,000至80,000之間，家吓聯賽榜首越帶越開嘅曼城反而仲係今次國際賽入面飛行距離最少嘅Big 6球隊，對於其他球隊嚟講絕對唔係好事。