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世盃外｜C朗冇士哥 葡萄牙靠烏龍波小勝阿塞拜疆

49分鐘前
c朗周三未能取得入進賬，葡萄牙最終憑對方球員擺烏龍，於世盃外主場以1:0小勝阿塞拜疆。

葡萄牙周三在世界盃外圍賽歐洲區A組比賽鬥阿塞拜疆，在基斯坦奴朗拿度（C朗）8次射門都未能取得入球進賬下，靠對方球員在上半場擺烏才以1:0小勝對手。同組另一場賽事，塞爾維亞於主場以3:2戰勝愛爾蘭。

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今場比賽因武漢肺炎實施的旅遊限制而改於祖雲達斯主場上演，作為主隊的葡萄牙佔盡優勢，而在37分鐘，魯賓尼維斯在右路傳中，客軍門將馬哈馬達利耶夫出迎解圍，但皮球擊中麥維迪夫後入網，葡萄牙得以奠定1:0的勝局。

葡萄牙全場29次射門有14次中龍，包括隊史歷來入球最多球員C朗8次射門3次中龍，但他在完半場前倒掛高出，比賽尾段的罰球又被對方門將托出底線，始終未能為主隊增添入球。葡萄牙周六將會在下一輪A組賽事作客塞爾維亞，再三日後則對盧森堡。

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