繼瑞典服裝品牌H&M後，美國運動服裝品牌Nike亦被翻舊賬，去年表態不使用新疆棉的聲明再次曝光，中國網民呼籲抵制之外，藝人王一博亦與Nike解約。

Nike的聲明表示他們致力於製造道德和責任，堅持國際勞工標準及關注有關新疆維吾爾自治區（XUAR）強迫勞動的報道，Nike在聲明中說︰「Nike沒有從XUAR採購產品，我們已經與供應商確認他們沒有使用來自該地區的紡織品或紡紗。」

藝人王一博所屬的樂華娛樂今早則發表與Nike解決的聲明︰「即日起，我司及我司藝人王一博先生終止與“NIKE”品牌的一切合作！我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為。國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。」

中國官媒《人民日報》則於Twitter發推文指H&M操弄政治議題，表示不歡迎任何惡意中傷者。《人民日報》在以「我支持新疆棉花」為題的推文中寫道︰「H&M操弄政治議題，停用新疆棉花引發眾怒。身為知名企業，尊重事實是基本的商業準則，豈可混淆視聽？身為跨國企業，更應尊重消費者，一旦傷害消費者必然被消費者所拋棄。中國的新疆棉花潔白無瑕，不容潑髒水，也不容污名化。中國市場雖大，但不歡迎任何惡意中傷者！」

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