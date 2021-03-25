德國斯圖加特網球賽主辦單位周三證實，世界排名第二的日本網球女將大坂直美，會錯過這項將於下月舉行的泥地賽。

「大坂直美將會留待五月，才展開她在歐洲的泥地賽季。」賽會發聲明說。

斯圖加特賽將於4月17至25日舉行，不少球手都特別參戰，提早為5月23日揭幕的法網熱身。雖然大坂無緣出戰，但預計最少七位世界排名前10的球手將會列陣，當中包括衞冕的姬維杜娃、哈蕾普、姬蓮、施維杜蓮娜、莎芭蘭卡，以及18年冠軍比莉絲高娃。

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