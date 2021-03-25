香港女子重劍隊日前歷史性獲得東京奧運團體及三個個人賽資格，功臣之一、年僅19歲的佘繕妡（Kaylin）本周有個重要任務，她將於本周六代表就讀的美國聖母大學出戰NCAA全美大學生劍擊錦標賽，昨日她已通過了病毒測試，周六首戰這項大賽，望東奧沖喜下爭取踏上頒獎台。

第一年入讀美國聖母大學就得取得NCAA參賽資格，除了是她代表香港成績出眾，包括2018世少冠軍、青奧銀牌、亞運團體銅牌外，她這幾個月入讀聖母大學後為大學連取四個大學邀請賽冠軍，最遺憾是上月底的ACC（大西洋沿岸聯盟）劍擊賽，因聖大校隊有人染疫，連累全隊人都不能參賽，幸好今次更大型的NCAA，聖大男、女子隊共12人都通過了病毒檢測，男子組個人賽率先於美國時間周四上演，女子組個人賽於周六上演。

聖大曾於上屆（2019年）奪團體季軍，去年因疫情取消比賽，今屆在賓夕凡尼亞大州立大學舉行，香港女重一姐江旻憓曾於2014年代表史丹福大學奪個人賽冠軍，這是Kaylin在美國讀書這幾年的目標之一。

對於能躋身七月東京奧運團體個人賽，Kaylin在互聯網說：「能夠去完青奧再去奧運，真的是夢想成真，為我們女重隊感到十分驕傲。」香港女重隊以亞洲第一身份首度躋身東奧團體賽，並同時獲三個個人賽。

另外，男、女子花劍隊明日起在多哈出戰大獎賽，以蔡俊彥、張家朗、張小倫為首的男花隊，已獲東奧團體及個人賽入場券，今仗主要為爭奧運積分，女花的張楚瑩及鄭曉為則為爭世界排名積分，誰的積分較多就可取得四月東奧亞大區參賽資格。

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