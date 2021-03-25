因武漢肺炎疫情而延期一年的2020東京奧運，聖火傳遞儀式即將於日本福島展開，預計在香港時間今日上午8時40分開始。

為期121日、全程9,653公里的傳遞由福島縣楢葉町的日本足球國家隊訓練基地「J-Village」起步，教練佐佐木則夫為聖火傳遞揭開序幕，第一棒由在發生東日本大地震的2011年贏得女子世界盃軍的日本女足隊成員及當時的教練佐佐木則夫擔任，以彰顯「重建奧運」精神。

由今日起直到7月23日東京奧運開幕當日，約10,000名火炬手會走過日本全部47個縣到於東京的奧運主場館。由於疫情關係，東京奧組委為聖火傳遞採取一系列防疫安排，包括呼籲民眾不要在街上聚集觀看、保持社交距離，並且以拍手代替歡呼，大會更會視乎活動的情況，假如人群過多時可能會即時中止部份路段的傳遞。

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