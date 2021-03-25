香港足球代表隊守衛梁諾恆上季從港超富力轉會中甲梅州客家，因表現出色，今季轉會到升班熱門的浙江，而正為新球季備戰的「細佬」接受《球報》訪問時表示，加盟浙江主要是因為有規模及夠穩定，並會以前浙江守衛，前港隊守衞吳偉超作為努力的目標。

現年26歲的梁諾恆表示，在國內落班香港球員不多，而吳偉超是少數可長期在國內落班，且曾效力中超球隊，包括浙江的港將。他說：「吳偉超大哥讓我有了努力的目標，希望也能到水平更高的内地聯賽落班。」

梁諾恆表示，上季效力梅州三度與浙江就交手，覺得浙江實力很强，季後有機會便決定轉會這支前中超球會。他說:「浙江是上季的衝超熱門，而我是那種對手越强，我就越興奮球员，上季每次對浙江就特别興奮。我曾與家人討論過職業生涯，他們希望我能加盟有規模，穩定和有前景的球會，所以我選擇加盟浙江。」

新季轉新球會，「細佬」表示適應上完全沒有問題，而全隊相當團結，他說：「隊友年龄差不多，我的普通話說得不是很好，隊友就會主動教我，生活上也很照顧，我在這裡過得特别開心。西班牙主教練喬迪講求踢法是壓迫及控球，要求隊員具有執行力，追求整體性，訓練發現問題即時指出。」不過，新季中甲何時展開仍未有定案，據報因再有球會因財政問題準備推出，令中國足協推遲公佈賽期。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！